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Алина Загитова поздравила российских фигуристов с отбором на Олимпийские игры

13:21
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Вот и подошел к концу чемпионат России. Рада, что стала частью этого масштабного соревнования. Я искренне поздравляю тренерский состав и всех участников, вы все большие молодцы! Особенно хочется отметить тех, кто поедет представлять нашу страну на Олимпийских играх. Желаю удачи и верю, что у вас все получится!

Огромное спасибо организаторам за подаренный опыт, воспоминания и возможность пережить эти эмоции снова!" - написала Загитова в Instagram.

В соревновании одиночниц победила Камила Валиева. У мужчин лучшим стал Марк Кондратюк. Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин стали двукратными чемпионами страны, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере выиграли национальное первенство.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры