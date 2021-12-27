Трусова поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после чемпионата России
21:43
Фигуристка Александра Трусова подвела итоги прошедшего чемпионата России в Санкт-Петербурге.
«Незабываемые моменты Чемпионата России 2022. Много эмоций, много впечатлений, волнение, встречи, поздравления! И конечно! Огромная благодарность всем, кто был и остается рядом. Мои тренеры, болельщики, родители, и все, кто участвует и помогает мне в моих достижениях! Спасибо», — написала Трусова в Instagram.
17-летняя фигуристка заняла второе место на чемпионате России (248,65). Победительницей турнира стала Камила Валиева (283,48), Анна Щербакова — третья (239,56).
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры
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