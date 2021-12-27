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Команда Тутберидзе поздравила Валиеву, Трусову и Щербакову с медалями чемпионата России

19:14
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Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила новый пост в Instagram. Он посвящен итогам чемпионата России в соревнованиях среди девушек.

Валиева стала чемпионкой России на минувшем в нынешние выходные национальном чемпионате. Трусова и Щербакова заняли второе и третье место соответственно.

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине.

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Иван Шитик все материалы автора
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