Команда Тутберидзе поздравила Валиеву, Трусову и Щербакову с медалями чемпионата России
19:14
Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила новый пост в Instagram. Он посвящен итогам чемпионата России в соревнованиях среди девушек.
Валиева стала чемпионкой России на минувшем в нынешние выходные национальном чемпионате. Трусова и Щербакова заняли второе и третье место соответственно.
Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры
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