Кондратюк поблагодарил тренеров и болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России

Фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Светлана Владимировна, спасибо вам за весь этот путь, что мы идем вместе! Без вас этой победы никогда бы не случилось! Отдельно хочу поблагодарить других специалистов нашего тренерского штаба, которые работают со мной и вносят неоценимый вклад в достижение результатов!

Спасибо болельщикам за такую безумную поддержку в «Юбилейном»! Надеюсь, что смог принести вам энергию взамен! Почему судьба распорядилась именно так я не знаю, но счастлив этой возможности!» - написал Кондратюк в Instagram.

Кондратюк впервые в карьере выиграл чемпионат страны. По сумме короткой и произвольной спортсмен набрал 284,37 балла.