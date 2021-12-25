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Шахрай — о Валиевой: «После нее нечего и комментировать, ее можно ставить к Чену — физика лучше»

21:37
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Серебряный призер Олимпийских игр Сергей Шахрай прокомментировал выступление новой чемпионки России Камилы Валиевой.

«После Валиевой что вообще еще комментировать? Трудно найти слова, там космос, а здесь просто неплохие прокаты. Великие люди, но не с космосом сравнивать их. Валиеву можно спокойно ставить уже к Чену, у нее физика лучше. Чен может еще и навалять, как с ним уже было на Олимпиаде. А у Камилы стальные нервы. Это наша Джоконда, явление в фигурном катании. Во всем спорте. Я думал, что она уже прибавила, а она сейчас еще прибавила. Непонятно как ей дальше прибавлять и куда. Хотя бы сохранить то, что есть, но она прибавит, я уверен. Гениального таланта человек, я бы сравнил как женщина прыгает с шестом и побеждает Бубку», — сказал Шахрай.

15-летняя Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Валиева получила за выступление 283,48 балла. Он опередила Александру Трусову и действующую чемпионку России Анну Щербакову.

Для Валиевой это вторая медаль чемпионатов России — в прошлом году она завоевала серебро.

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Рустам Имамов все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры