Серебряный призер Олимпийских игр Сергей Шахрай прокомментировал выступление новой чемпионки России Камилы Валиевой.

«После Валиевой что вообще еще комментировать? Трудно найти слова, там космос, а здесь просто неплохие прокаты. Великие люди, но не с космосом сравнивать их. Валиеву можно спокойно ставить уже к Чену, у нее физика лучше. Чен может еще и навалять, как с ним уже было на Олимпиаде. А у Камилы стальные нервы. Это наша Джоконда, явление в фигурном катании. Во всем спорте. Я думал, что она уже прибавила, а она сейчас еще прибавила. Непонятно как ей дальше прибавлять и куда. Хотя бы сохранить то, что есть, но она прибавит, я уверен. Гениального таланта человек, я бы сравнил как женщина прыгает с шестом и побеждает Бубку», — сказал Шахрай.

15-летняя Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Валиева получила за выступление 283,48 балла. Он опередила Александру Трусову и действующую чемпионку России Анну Щербакову.

Для Валиевой это вторая медаль чемпионатов России — в прошлом году она завоевала серебро.