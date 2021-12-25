Самоделкина чисто исполнила произвольную программу с тремя четверными прыжками на чемпионате России
20:31
Фигуристка Софья Самоделкина чисто выступила с произвольной программой на чемпионате России.
Ее прыжковый контент: четверной лутц, четверной сальхов + двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип.
Она набрала за свой прокат 156,35 балла (233,09).
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