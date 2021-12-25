Трусова сделала чисто три четверных прыжка в произвольной программе на ЧР
20:26
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова сделала три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате России.
Ее прыжковый контент: четверной флип, четверной тулуп (падение), двойной аксель, четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип.
Трусова получила за прокат 174,44 балла (248,65 по сумме).
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