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«Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был». Рудковская высказалась о скандале на чемпионате России

09:50
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась в отношении скандальной ситуации, произошедшей на чемпионате России по фигурному катанию.

Софья Муравьева и&nbsp;Евгений Плющенко. Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов

«Соня — умница! Забрали 2-е место, видимо, этот балл им очень нужен был!» — написала Рудковская в комментариях под постом академии Плющенко в Instagram.

Ученица Плющенко Софья Муравьева после короткой программы и пересчета баллов занрмает третье место.

15-летнюю фигуристку оштрафовали на 1 балл за поздний старт. В итоге на вторую строчку, которую занимала Муравьева, переместилась Анна Щербакова.

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Роман Шишов все материалы автора
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