«Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был». Рудковская высказалась о скандале на чемпионате России

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась в отношении скандальной ситуации, произошедшей на чемпионате России по фигурному катанию.

«Соня — умница! Забрали 2-е место, видимо, этот балл им очень нужен был!» — написала Рудковская в комментариях под постом академии Плющенко в Instagram.

Ученица Плющенко Софья Муравьева после короткой программы и пересчета баллов занрмает третье место.

15-летнюю фигуристку оштрафовали на 1 балл за поздний старт. В итоге на вторую строчку, которую занимала Муравьева, переместилась Анна Щербакова.