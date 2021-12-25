«Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был». Рудковская высказалась о скандале на чемпионате России
09:50
Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась в отношении скандальной ситуации, произошедшей на чемпионате России по фигурному катанию.
«Соня — умница! Забрали 2-е место, видимо, этот балл им очень нужен был!» — написала Рудковская в комментариях под постом академии Плющенко в Instagram.
Ученица Плющенко Софья Муравьева после короткой программы и пересчета баллов занрмает третье место.
15-летнюю фигуристку оштрафовали на 1 балл за поздний старт. В итоге на вторую строчку, которую занимала Муравьева, переместилась Анна Щербакова.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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