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Российский фигурист объявил, что попробует сделать четверной аксель

Российский фигурист объявил, что попробует сделать четверной аксель
14:02

Фигурист Андрей Мозалёв после короткой программы (90,98 балла) на чемпионате России рассказал о своих ощущениях от проката.

«Прокатом недоволен. Степ-аут на сальхове, он как черное пятно, — отметил 18-летний россиянин. — Поездка в Загреб? Она была хорошей проверкой на прочность, потому что до катка было час езды, на самом катке холодно. Но сработала она в лучшую сторону, считаю.

Ханю прыгает четверной аксель? Завтра не вставлю, чтобы обогнать, нет. (Смеется.) А когда-нибудь — обязательно».

Ханю исполнил прыжок, в который не верил Мишин. После четверного акселя ждем пятерные?

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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