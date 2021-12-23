Российский фигурист объявил, что попробует сделать четверной аксель

Фигурист Андрей Мозалёв после короткой программы (90,98 балла) на чемпионате России рассказал о своих ощущениях от проката.

«Прокатом недоволен. Степ-аут на сальхове, он как черное пятно, — отметил 18-летний россиянин. — Поездка в Загреб? Она была хорошей проверкой на прочность, потому что до катка было час езды, на самом катке холодно. Но сработала она в лучшую сторону, считаю.

Ханю прыгает четверной аксель? Завтра не вставлю, чтобы обогнать, нет. (Смеется.) А когда-нибудь — обязательно».

Ханю исполнил прыжок, в который не верил Мишин. После четверного акселя ждем пятерные?