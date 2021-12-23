Тренер Этери Тутберидзе в эфире «Первого канала» рассказала, что думает о мужском одиночном катании в России.

— Мальчиков ваших увидим в Пекине?

— Слушайте. С мальчиками сложнее. Вот правда сложнее. Вот Юля Липницкая, Алина Загитова, сейчас следующие девочки. Их можно мотивировать. Говоришь: ты хочешь состояться в жизни, чтобы твои дети были детьми какой-то известной мамы, у тебя будет своя квартира? Вот они это понимают. Мальчики о будущем не думают. Их мотивировать на это невозможно. Чтоб их дети лучше жили.

— Ну как это? Неужели не найдется хотя бы троих, чтобы весь пьедестал заняли?

— Ну нет у нас мальчиков. (Смеется.) Я не знаю. Не пойму, почему наши мальчики радуются каким-то странным результатам. Я сегодня смог первый раз наслаждаться своим катанием — это говорит спортсмен, который приземлился на пятое место. А все ждали, что он как минимум будет на пьедестале. Ну почему? Ты спроси себя больше, ты можешь! Или может тренер должен раздраконить и спросить. Вы сами себя так растите, что вы — слабый пол.

— Обычно да, когда семьи распадаются, то папы убегают.

— Ну да, мужчины почему-то слабее. Мы так и растим наших мальчиков, что они у нас слабее. И все, они в это свято верят. Мы же слабее, мы не должны здесь биться.

— Жизнь короче.

— Ну, может, просто нужно как-то поменять отношение к мальчикам. Если мы хотим мужчин вырастить.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. На данный момент в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию.