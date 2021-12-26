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Показательное выступление Анны Щербаковой на чемпионате России. Видео

17:36
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Анна Щербакова представила показательный номер на чемпионате России.

Россиянка выступила с произвольной программой «Жар-птица» сезона-2019/20.

На чемпионате страны она завоевала бронзу. По сумме выступлений фигуристка набрала 239.56 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры