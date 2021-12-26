Показательное выступление Анны Щербаковой на чемпионате России. Видео
17:36
Анна Щербакова представила показательный номер на чемпионате России.
Россиянка выступила с произвольной программой «Жар-птица» сезона-2019/20.
На чемпионате страны она завоевала бронзу. По сумме выступлений фигуристка набрала 239.56 балла.
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