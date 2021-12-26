Видео показательного номера Михаила Коляды, в котором он сделал «бабочку»
17:39
Михаил Коляда представил показательный номер на чемпионате России.
Он выступал под песню Муслима Магомаева «О, море, море». Фигурист допустил ошибку на акселе — вместо тройного прыгнул одинарный.
По сумме выступлений Коляда набрал 283,70 балла и занял второе итоговое место.
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