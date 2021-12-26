Показательный номер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Видео
17:32
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили показательный номер под саундтрек из фильма «Титаник».
Пара заняла третье итоговое место на чемпионате России. По сумме выступлений они получили 228.20 балла.
Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 243.74 балла.
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