Показательный номер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Видео

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили показательный номер под саундтрек из фильма «Титаник».

Пара заняла третье итоговое место на чемпионате России. По сумме выступлений они получили 228.20 балла.

Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 243.74 балла.