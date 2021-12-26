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Показательный номер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Видео

17:32
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Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили показательный номер под саундтрек из фильма «Титаник».

Пара заняла третье итоговое место на чемпионате России. По сумме выступлений они получили 228.20 балла.

Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 243.74 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры