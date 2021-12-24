«Ощущения отстойные». Фигурист Игнатов — о постоянных проблемах с коньками
17:58
Призер чемпионата России Макар Игнатов, набравший 250,77 балла на чемпионате России, рассказал о постоянных проблемах с коньками, из-за которых не получается выполнять прыжки.
— Все проблемы в голове — следствие проблем с коньками. Я два месяца катаюсь, а они ломаются. Эти вот конца сентября-начала октября. Они сломанные.
Коньки раскатывать — тоже время нужно. Старые тоже сломаны, причем еще больше. Делать индивидуально мне не помогает. Без них был готов на максимум.
Ощущения отстойные. Я понимаю, звучит странно, что выходит человек и говорит, что коньки виноваты. Несмотря на это катался, боролся. Но вот я делаю прыжок, а нога не держит, все выезда вот в такое г...
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