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Горшков ответил на вопрос о составе на чемпионат Европы

21:18
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на вопросы о составе на чемпионат Европы и организации чемпионата России.

— Прекрасная организация, очень хорошие результаты, особенно сегодняшние результаты фантастические. Это парное катание, во-первых, а потом и девочки. Все что могу сказать.

— Почему были полные трибуны?
Это не ко мне вопрос. Я имел в виду организацию с точки зрения условий для спортсменов, это моя часть.

— На чемпионат Европы поедут призеры?
— Решение по составу будем принимать завтра на исполкоме, не буду опережать события. Изменения после чемпионата Европы? На этот вопрос будем отвечать потом.

— Больше всего вопросов вызывают мужчины.
— Я не стеснюсь об этом говорить — с мужчинами пока проблемы. Будем надеяться, что в конце концов будут проблески. Думаю, что наши спортсмены соберутся. Я им все время привожу в пример девочек — выходить надо не просто бороться, а чтобы в глазах было написано, что выхожу побеждать.

25 декабря Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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