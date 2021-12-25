Горшков ответил на вопрос о составе на чемпионат Европы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на вопросы о составе на чемпионат Европы и организации чемпионата России.

— Прекрасная организация, очень хорошие результаты, особенно сегодняшние результаты фантастические. Это парное катание, во-первых, а потом и девочки. Все что могу сказать.

— Почему были полные трибуны?

Это не ко мне вопрос. Я имел в виду организацию с точки зрения условий для спортсменов, это моя часть.

— На чемпионат Европы поедут призеры?

— Решение по составу будем принимать завтра на исполкоме, не буду опережать события. Изменения после чемпионата Европы? На этот вопрос будем отвечать потом.

— Больше всего вопросов вызывают мужчины.

— Я не стеснюсь об этом говорить — с мужчинами пока проблемы. Будем надеяться, что в конце концов будут проблески. Думаю, что наши спортсмены соберутся. Я им все время привожу в пример девочек — выходить надо не просто бороться, а чтобы в глазах было написано, что выхожу побеждать.

25 декабря Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).