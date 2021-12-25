«Горжусь тобой». Медведева о победе Валиевой на чемпионате России

Евгения Медведева поделилась эмоциями от выступления фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Горжусь тобой» — написала Медведева в Instagram.

Евгения Медведева. Фото Instagram

За произвольную программу Валиева набрала 193,10 балла. По итогам двух выстулений ее результат составил 283,48 балла и 15-летняя фигуристка стала чемпионкой России по фигурному катанию.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третье Анна Щербакова (239,56).