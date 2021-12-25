«Горжусь тобой». Медведева о победе Валиевой на чемпионате России
21:13
Евгения Медведева поделилась эмоциями от выступления фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Горжусь тобой» — написала Медведева в Instagram.
Евгения Медведева. Фото Instagram
За произвольную программу Валиева набрала 193,10 балла. По итогам двух выстулений ее результат составил 283,48 балла и 15-летняя фигуристка стала чемпионкой России по фигурному катанию.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третье Анна Щербакова (239,56).
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