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«Горжусь тобой». Медведева о победе Валиевой на чемпионате России

21:13
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева. Фото Instagram
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгения Медведева поделилась эмоциями от выступления фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Горжусь тобой» — написала Медведева в Instagram.

Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram

За произвольную программу Валиева набрала 193,10 балла. По итогам двух выстулений ее результат составил 283,48 балла и 15-летняя фигуристка стала чемпионкой России по фигурному катанию.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третье Анна Щербакова (239,56).

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры