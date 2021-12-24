Доктор Лю оценил перспективы участия Синициной и Кацалапова в Олимпиаде после травмы

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму фигуриста Никиты Кацалапова, который выступает в танцах на льду с Викторией Синициной, во время чемпионата России.

«Важно понять, что именно у него случилось. Если он получил просто растяжение, то ничего страшного. За пару дней можно восстановиться, если делать хорошую терапию. Если вдруг перелом, то только месяца через 3 сможет приступить к тренировкам. То есть Олимпиаду придется пропустить. Есть еще вариант с грыжей, подобное было у Плющенко. Раз у него уже не первый раз проблемы со спиной, такое возможно. Здесь восстановление занимает пару недель. Но потом неизвестно — сможет ли он вообще нормально прыгать или возникнут сложности. Тут уже все индивидуально», — сказал доктор Лю «СЭ».

Дуэт Кацалапов/Синицина лидировал после ритм-танца на чемпионате России. О травме Кацалапова стало известно 24 декабря.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.