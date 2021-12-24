Партнер фигуристки Загорски, которую унесли с катка на чемпионате России, рассказал о ее состоянии

Танцор сборной России Джонатан Гуррейро рассказал о состоянии здоровья своей партнерши Тиффани Загорски после произвольного танца на чемпионате России.

— Она молодец, для меня она герой. При такой тяжелой болезни откатать до конца..., — отметил Гуррейро. — Может, было видно по ходу танца — я ее два раза спрашивал: «Может, остановимся?» Она хотела катать до конца.

Тренеры вчера рассматривали возможность снятия, понимая сложность нашей ситуации. Мы ехали за путевкой на Олимпийские игры, думали, после ритм-танца будет запас на случай ошибок. Надеемся, нас отправят на какой-то другой международный турнир, в сезоне они еще есть.

Слова Базина о том, что у многих пар отобрали шанс из-за одной? У нас его сегодня не отбирали, мы сами откатались так, как смогли. Вчера? Думаю, мы обсудим это с Тиффани в более узком кругу, не в медийном пространстве.

Напомним, сегодня фигуристку Загорски унесли на руках после проката производного танца из-за физического истощения.