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Сегодня, 11:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание ритм-танца в танцах на льду

Танцоры откроют чемпионат России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 начнется в четверг, 21 декабря, на ледовой арене «Трактор». Программу первого соревновательного дня откроют танцевальные дуэты, которые покажут свои ритм-танцы. Всего к участию было заявлено 15 пар. Начало — 11:00 по московскому времени.

Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Порядок выступлений танцоров в ритм-танце:

Первая разминка

1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
5. София Качушкина/Марк Волков

Вторая разминка

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
7. Ксения Краусова/Даниил Корочкин
8. Александра Прокопец/Александр Васькович
9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
10. Софья Тютюнина/Матвей Грачев

Третья разминка

11. Александра Степанова/Иван Букин
12. Полина Усова/Михаил Антонов
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
14. Дарья Савкина/Александр Вахнов
15. Варвара Курносенко/Федор Варламов

Произвольный танец фигуристы представят в пятницу, 22 декабря. Также будет проведена отдельная жеребьевка на произвольные программы, которая состоится через 15 минут после окончания соревнований в коротких в соответствии с разминками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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