Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Главный турнир сезона для российских фигуристов.

Где и когда пройдет чемпионат России по фигурному катанию

В четвертый раз в истории соревнования примет Челябинск. Турнир пройдет с 21 по 24 декабря на ледовой арене «Трактор», которая вмещает до 7,5 тысячи зрителей. Спортивный комплекс расположен в Центральном районе на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска.

Ранее Челябинск трижды принимал чемпионат страны: в сезонах 1992/93, 2016/17 и 2020/21. Здесь прошел первый чемпионат России после распада СССР. А также единственный раз в истории турнир был проведен в ноябре. Помимо этого, в сентябре 2021 года на льду арены «Трактор» состоялись контрольные прокаты фигуристов национальной сборной.

По традиции последних лет чемпионат России по фигурному катанию проходит в конце декабря, однако в статистических справочниках он относится к следующему году. То есть нынешний турнир официально называется чемпионатом страны 2024 года.

Ледовая Арена «Трактор» в Челябинске во время чемпионата России по фигурному катанию сезона-2020/21. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Участники чемпионата России по фигурному катанию

К участию в национальном первенстве будут допущены фигуристы, которые выступали на турнирах по программе мастеров спорта (так в России по традиции называется взрослый разряд, в отличие от юниоров — кандидатов в мастера спорта) на основании суммы очков, набранных на соревнованиях национального «Гран-при». В одиночном катании выступит не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более 12 пар, в танцах на льду — не более 15 дуэтов.

Таким образом, максимальное количество участников чемпионата России составит 90 человек с учетом всех дисциплин. Окончательный состав участников будет утвержден президентом ФФККР Антоном Сихарулидзе ближе к началу соревнований.

Фигуристы будут соревноваться в четырех дисциплинах (мужское и женское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду) и разыграют четыре комплекта наград.

Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Действующие чемпионы России по фигурному катанию

В женском одиночном катании действующей победительницей является Софья Акатьева. Ученица Этери Тутберидзе в декабре 2022 года лидировала после короткой программы, но ошиблась в произвольной — упала с первого тройного акселя, но успешно приземлила второй триксель, а также два четверных тулупа, один из которых в каскаде. В итоге фигуристка обошла по сумме двух программ Камилу Валиеву и завоевала золото, набрав 249.74 балла.

Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко. В турнире сложилась уникальная ситуация: сразу два фигуриста набрали одинаковую сумму баллов. Вместе с учеником Алексея Мишина отличился Петр Гуменник: оба получили по 295.07 балла. Однако, согласно регламенту, победу одержал именно Семененко, так как у него оказалось больше баллов за произвольную программу.

В парном катании второй раз в своей карьере победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристы лидировали после короткой программы и сумели удержать преимущество над соперниками, одержав победу с суммой 235.78.

В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они допустили ошибки в обоих прокатах, но все же набрали наибольшую сумму баллов — 203,46 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призовой фонд чемпионата России по фигурному катанию

Размер призовых на российских соревнованиях по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не изменится — об этом в июле сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган, отметив, что суммы остались на том же уровне.

Таким образом, победители чемпионата страны заработают по 2,5 миллиона рублей. Выплаты сформированы на деньги партнеров ФФККР.

Первое место — 2,5 миллиона рублей

Второе место — 1,5 миллиона рублей

Третье место — 1 миллион рублей

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

21 декабря, четверг

Танцы на льду. Ритм-танец

Мужчины. Короткая программа

Церемония открытия

Пары. Короткая программа

22 декабря, пятница

Танцы на льду. Произвольный танец

Мужчины. Произвольная программа

Женщины. Короткая программа

23 декабря, суббота

Пары. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа

24 декабря, воскресенье

Церемония награждения победителей Показательные выступления

* В программе возможны изменения.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию. Часть выступлений будет показана в прямом эфире федерального телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Точное расписание трансляций будет известно позднее — ближе к началу соревнований.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Билеты на чемпионат России по фигурному катанию

Для удобства болельщиков билеты на главный турнир сезона в российском фигурном катании поступали в продажу в три волны. Также есть возможность приобрести абонементы на весь турнир. Дети до 6 лет включительно могут посетить чемпионат России бесплатно, но без предоставления отдельного места. Цена на соревнования составляет 500 до 1500 рублей.