Медведева — о Валиевой: «Любой тяжелый период кончается. У меня кончился уходом из фигурного катания — и что, мне нормально»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос «СЭ» о результатах чемпионата России по фигурному катанию в женском разряде и оценила будущее Камилы Валиевой.

— Аделька [Петросян] всегда молодец была, старается хорошо кататься, у нее серьезные четверные, она справилась, какие вопросы. Муравьева красивенькая, тройные аксели прыгает классные. Камила... проходит через сложный период, есть причины, здравомыслящие люди понимают, какие. Но все заканчивается в этом мире, и тяжелый период закончится.

— Не закончится ли на этом фигурное катание?

— У меня именно так и произошло, и что — мне плохо? У меня сложный период перетек в то, что мне пришлось закончить. И мне нормально! У меня даже все хорошо, как в плане здоровья физического, так и ментального, все закончилось вовремя. В этой жизни закончится и сложный период, потом начнется хороший и... он тоже закончится. Это жизнь, — сказала Медведева.

Валиева заняла третье место на чемпионате России-2024 в Челябинске. 16-летняя Аделия Петросян с 246,53 балла стала победительницей соревнований. Второй результат показала Софья Муравьева.