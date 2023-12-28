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Петросян: «Не ожидала, что приеду для себя в такой плохой форме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, насколько неожиданной стала для нее победа.

«Пожалуй, я не ожидала, что приеду для себя в такой плохой форме, потому что не было тройного акселя в короткой программе, и я была не очень уверена в произвольной. День перед произвольной программой был достаточно хороший, я вроде не уронила ни одного флипа. Я рассчитывала, что именно флип сделаю. И когда упала с него, знаете, как будто мир рухнул. Думаю, ну все.

Я удивилась. На первый тулуп ехала, предполагала, что, скорее всего, прыгну. А на второй заходила, ноги дрожали. Рада, что получилось. Конечно, я очень хотела выиграть и шла к этому. Мне очень приятно, что смогла победить на этом соревновании. Надеюсь, это мне поможет двигаться дальше и работать больше», — приводит сайт ФФККР слова Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.
 
Аделия Петросян. Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/intervyu/emotsional-naya-energichnaya-bystraya-adeliya-petrosyan-o-pobede-na-chempionate-rossii-i-o-tom-kakaya-ona-na-samom-dele
Аделия Петросян
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