Фигуристка Шанаева осталась недовольна оценками за ритм-танец на чемпионате России в Челябинске

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду вместе с Павлом Дроздом, прокомментировала выступление в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

«Мы набирали и больше. Ехалось хорошо для ритмического танца. Спала четыре часа, все-таки на утреннюю тренировку надо было приходить с макияжем. У нас есть задел, куда расти, куда стремиться. Тренеры сказали, что на первый взгляд было хорошо. Сохраним настрой для произвольного танца», — сказала Шанаева.

«По ощущению — старт важный и немного волнительно, но мы достойно откатали. Цели самые высокие, постарались сделать максимум в произвольном танце», — добавил Дрозд.

Шанаева и Дрозд набрали в ритм-танце 76,79 балла, дуэт выступал вторым и занимает на текущий момент второе место. Первыми идут Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.