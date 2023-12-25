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«Пыялу» от Валиевой неправильно поняли. В ней нет криминальной романтики — песня о трагичности любви

Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Взгляд журналиста «СЭ» на показательное выступление звезды российского одиночного катания.

Второй год подряд самым обсуждаемым показательным номером чемпионата России становится прокат Камилы Валиевой. В 2022-м она зажгла своей интерпретацией танца Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдей». В 2023-м вливается в новые тренды и выступает под саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако песня группы АИГЕЛ «Пыяла» появилась в проекте совсем не из-за бандитской романтики, а скорее как отсылка к Татарстану, где и происходит действие сериала. Текст и посыл максимально далек от мафиозных разборок. Это одна из самых душевных песен Айгель Гайсиной. Она о том, какую боль и страдания может приносить любовь, что и показала в прокате Валиева.

О чем песня «Пыяла»?

Показательные — особый жанр в фигурном катании. Здесь важнее всего не собрать самый сильный технический контент или попасть под строгие критерии судей. Наоборот, простор для творчества максимальный. Но есть и своя сложность, нужно достучаться до зрителя. Излюбленный прием сыграть в тон момента. Например, выступить с номером, связанным с актуальными сюжетами из поп-культуры. И подобным занимается не только группа Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Из последнего можно вспомнить хотя бы «Барби» от чемпионки Европы Анастасии Губановой. Грузинская фигуристка вышла в розовом на лед ровно в момент пика популярности одноименного фильма о кукле. Так что критиковать Даниила Глейхенгауза за то, что он идет по простому пути, не стоит. Не он первый и не он последний. Тем более что от сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в номере только саундтрек.

Камила Валиева. «Слово пацана» поставили на льду. Валиева выступила под татарский саундтрек

Песня группы АИГЕЛ появилась в проекте по двум причинам. Во-первых, Айгель Гайсина выросла в жестокой среде пусть не казанских, но набережночелнинских (второй по размеру город Татарстана) улиц. И даже имела опыт романтических отношений с человеком из группировок, что отражается и в ее творчестве. Ранее к Гайсиной уже обращались продюсеры похожего по тону сериала «Трудные подростки». Во-вторых, Айгель — из Татарстана, и поет преимущественно на родном языке. Вероятно, Жора Крыжовников решил, что именно татарская песня в качестве заглавной музыки добавит сериалу аутентичности. Но вот именно с бандитской тематикой песня «Пыяла» не имеет ничего общего. Гайсина поет о том, что такое любовь. «Она похожа на стекло: она может быть идеальным прозрачным стеклом, через которое смотришь. А если сильно надавить и ударить — превращается в острое стекло, которым ранишь», — говорила сама Айгель.

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лирический герой в песне попал в ловушку любви

У слова «пыяла» в переводе с татарского два значения. Для начала это местная вариация «пиалы». Это небольшая посуда, расширяющаяся кверху чашка без ручек, полусферической или усеченно-конической формы. Кроме того, «пиала» — это, собственно, стекло. Стекло в итоге стало главным символом альбома «Пыяла», давшим название всей записи. Айгель поет, что рука — в руке, а в руке — стекло. Ты бросаешь стекло любви — пусть смотрит. Ты ударяешь и разбиваешь стекло настоящего счастья. В глазах — глаза. Свет моих очей стыдится. Песня состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз — таким образом, Гайсина показывает некий порочный круг, из которого непросто вырваться. Важен и контекст, который можно увидеть в оригинальном клипе от группы АИГЕЛ, вместе с которым есть и либретто от авторов. Это не единственная интерпретация текста трека, но наиболее близкая самой Айгель.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START, 8 серия. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: феноменальный проект об уличных бандах Казани

«Девушка невольно попадет в ловушку, расставленную любящими ее людьми, — пишет режиссер клипа Алина Насибуллина. — Они от всего сердца желают ей семейного счастья и не понимают, как можно желать другого или не любить своего будущего мужа. Она не может отличить одного от другого, разобраться, что плохо, что хорошо». В голове у лирического героя Гайсиной начинают путаться мысли. Где свои, где чужие — разобрать собственный голос в этом потоке очень сложно. Она чувствует, что совершает ошибку, срывает долгожданную свадьбу и своим поведением ставит под угрозу бизнес собственной семьи. У родителей в небольшом городке — пилорама, которая промышляет незаконными вырубками. А жених все это время помогал ее близким уйти от закона. В результате девушка ищет спасения и пытается выйти из лабиринта, в который непроизвольно угодила. Бежать некуда, и лес — единственное место, где она чувствует себя в безопасности и по-настоящему свободной.

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиева пережила за последние два года много сильнейших испытаний

В движениях Валиевой сюжет клипа отражается прямыми намеками. Резкие и рваные движения, которые говорят об эмоциональной драме, постепенно сменяются более размеренными и плавными. Потому что в конце девушка из песни хоть и уходит от идеальной, комфортной и понятной жизни, но только в этот момент она начинает чувствовать себя спокойной и счастливой. Потому что попадает туда, где человек живет по иным законам, где все может быть возможным. «Даже смерть — это не конец, а начало чего-то большего», — резюмировала Насибуллина. В номере Камилы, помимо «Пыялы», звучат и «Комета» в исполнении JONY, и «Зима в сердце» от группы «Моя Мишель», а также очередной кавер песни «На заре» группы «Альянс». Валиева листает в это время телефон и словно перебирает трендовые треки. Но ни один из них в итоге в ее душе не откликается... Пока следующим «свайпом» она не находит песню АИГЕЛ.

Камила Валиева. Обидно для Камилы, но честно. Петросян стала чемпионкой России, у Валиевой — бронза

Причины могут быть разные. Тут может быть как дух крови, к которому в команде Тутберидзе уже обращались (вспомните «Арцах» от Аделии Петросян), так и личная жизненная история Камилы, совпавшая нотами с текстом и настроением «Пыялы». Что это — несчастная любовь, давление родных или иные обстоятельства, которые ставили 17-летнюю фигуристку в тупик, можно только догадываться. Но мы все знаем, что последние два года для Валиевой выдались тяжелыми в силу различных обстоятельств, далеко не всегда ей подвластных напрямую. Но Камила научилась с этим жить и извлекать из всего уроки. «В жизни бывают события, которые чему-то учат, чтобы ты дальше мог расти и было только лучше. Они повлияли на мое понимание жизни, как бы это странно ни звучало», — сказала фигуристка на пресс-конференции, когда едва не проговорилась, о чем будет ее показательный.

Фигурное катание
Камила Валиева
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