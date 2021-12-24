Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты фигуристок в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Абсолютно роскошно каталась Валиева. Без любой зацепки: и прыжки, и вращения. Удивительная девушка! Очень хороша была дебютантка Муравьева. Щербакова сделала отличный прокат. Но так как фигуристка не обладает тройным акселем, она третья. Я очень рада за Самоделкину! В этом году я начала работать с ней над хореографией и стилем. Жалко, что Трусова сорвала тройной аксель, однако завтра будет возможность реабилитироваться», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бестемьянова также поделилась мнением о том, сможет ли Туктамышева отобраться на Олимпиаду в Пекине.

«Конечно, самая главная грусть в том, что Туктамышева сорвала тройной аксель. Для всех любителей и болельщиков это печальная новость. Тем не менее это не лишает ее шансов попасть на Олимпиаду. В последней разминке есть три девушки, которые могут отобраться на соревнования в Пекине, так как проходят возрастные ограничения. А там могут подобраться и Туктамышева с Хромых. Завтра все станет ясно», — добавила Бестемьянова.

Камила Валиева занимает первое место после короткой программы, Софья Муравьева — вторая, замыкает тройку Анна Щербакова.

Произвольные программы фигуристки представят 25 декабря.