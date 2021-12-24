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Видео короткой программы Анны Щербаковой на чемпионате России

21:29
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она успешно справилась с двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.

За прокат Щербакова получила 81,46 балла. Фигуристка занимает третье промежуточное место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры