Видео короткой программы Анны Щербаковой на чемпионате России

Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она успешно справилась с двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.

За прокат Щербакова получила 81,46 балла. Фигуристка занимает третье промежуточное место.