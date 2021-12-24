Видео короткой программы Анны Щербаковой на чемпионате России
21:29
Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Она успешно справилась с двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.
За прокат Щербакова получила 81,46 балла. Фигуристка занимает третье промежуточное место.
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