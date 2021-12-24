Дюамель прокомментировала падение Туктамышевой на чемпионате России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель прокомментировала прокат Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Этот спорт слишком жесток. Туктамышева чисто катала каждую короткую программу в этом сезоне, но ошиблась тогда, когда чистый прокат был ей нужнее всего», — написала Дюамель в Twitter.

This sport is so cruel. Tuk hitting every short this season to bombing when she needed it most today. #Heartbreak pic.twitter.com/L94U7UXKsD — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) December 24, 2021

Туктамышева упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип.