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Дюамель прокомментировала падение Туктамышевой на чемпионате России

21:39
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель прокомментировала прокат Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Этот спорт слишком жесток. Туктамышева чисто катала каждую короткую программу в этом сезоне, но ошиблась тогда, когда чистый прокат был ей нужнее всего», — написала Дюамель в Twitter.

Туктамышева упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип.

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Анна Горшкова все материалы автора
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