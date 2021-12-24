Дюамель прокомментировала падение Туктамышевой на чемпионате России
21:39
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель прокомментировала прокат Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Этот спорт слишком жесток. Туктамышева чисто катала каждую короткую программу в этом сезоне, но ошиблась тогда, когда чистый прокат был ей нужнее всего», — написала Дюамель в Twitter.
Туктамышева упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип.
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