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Арбитр о снижении баллов Муравьевой: «Все по правилам. Скандала не должно быть»

22:28
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр Александр Лакерник объяснил изменения в протоколе после снятия балла у Софьи Муравьевой в короткой программе на чемпионате России. Из ее результата 81,87 балла вычли один балл за задержку старта.

«Был поздний выход на старт. Кнопка была нажата, но в программе компьютера это почему-то не отразилось, сейчас это исправили. Это называется неправильный ввод. Изменение протокола после оглашения результатов не является нарушением правил, такая возможность есть. Скандала по идее не должно быть», — сказал Лакерник «СЭ».

После дедакшена Софьи Муравьевой (80,87 баллов) за поздний старт второе место перешло к Анне Щербаковой (81,86). Лидирует Камила Валиева (90,38).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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