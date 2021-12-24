Арбитр о снижении баллов Муравьевой: «Все по правилам. Скандала не должно быть»

Арбитр Александр Лакерник объяснил изменения в протоколе после снятия балла у Софьи Муравьевой в короткой программе на чемпионате России. Из ее результата 81,87 балла вычли один балл за задержку старта.

«Был поздний выход на старт. Кнопка была нажата, но в программе компьютера это почему-то не отразилось, сейчас это исправили. Это называется неправильный ввод. Изменение протокола после оглашения результатов не является нарушением правил, такая возможность есть. Скандала по идее не должно быть», — сказал Лакерник «СЭ».

После дедакшена Софьи Муравьевой (80,87 баллов) за поздний старт второе место перешло к Анне Щербаковой (81,86). Лидирует Камила Валиева (90,38).