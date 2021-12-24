Фигурист Гурейро поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата России

Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, поблагодарил болельщиков за поддержку после завершения чемпионата России.

«Всем спасибо за сумасшедшую поддержку! Идем дальше», — написал фигурист в Instagram.

Отметим, что во время проката Загорски плохо себя почувствовала и упала на колени. После выступления она докатила к бортику с помощью партнера, где тренер дал ей нашатырь, а затем ее на руках унесли в подтрибунное помещение. Незадолго до турнира девушку выписали из больницы после менингита.

По сумме двух программ спортсмены набрали 179.50 балла и заняли восьмое место на чемпионате России.