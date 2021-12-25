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Арбитр — о словах Рудковской: «Такая ошибка могла быть исправлена и без протеста штаба Тутберидзе»

15:45
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Арбитр Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» прокомментировал несогласие Яны Рудковской со снятием балла за короткую программу Софьи Муравьевой на чемпионате России.

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«Дело в том, что там была ошибка ввода. Она может быть исправлена без всякого протеста. Поэтому не имеет принципиального значения, кто его подал и когда. Во-первых, все было сделано вовремя. Во-вторых, это не играет никакой роли, потому что ошибки ввода могут исправляться когда угодно без всякого протеста. Поэтому оспорить этот балл Рудковская не смогла бы», — сказал Лакерник в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

После дедакшена Софьи Муравьевой (80,87 баллов) за поздний старт второе место перешло к Анне Щербаковой (81,86). Лидирует Камила Валиева (90,38).

Произвольная программа женщин начнется 25 декабря в 18:00 по московскому времени.

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