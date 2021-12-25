Железняков о снятии балла Муравьевой: «Попрошу болельщиков не искать здесь никаких подводных камней»

Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал «СЭ» изменение оценки Софьи Муравьевой после короткой программы на чемпионате России.

Из-за задержки старта у Муравьевой отобрали 1 балл, из-за чего она опустилась ниже Анны Щербаковой в турнирной таблице. Ранее Яна Рудковская, совладелица академии «Ангелы Плющенко», рассказала «СЭ» о том, что протест на оценки был подан «Хрустальным», и что это незаконно.

«Это смешно, главный специалист в мире фигурного катания — Яна Рудковская. Она у нас и технический специалист, и судья, и все остальное. Даже Евгений Плющенко промолчал и не прокомментировал ситуацию. Но и чтец, и жнец, и на дуде игрец — это Яна Рудковская. Смешно это все наблюдать. Есть технические правила, определенный регламент: ошибка была допущена и зафиксирована. Судьи и Федерация понимали, что будет скандал, если бы не было доказательств, что эта ошибка была допущена. Они понимают степень ответственности всей ситуации и понимают, как должно быть по правилам.

Да, Эдуард Аксенов подал протест и правильно, что он это сделал. Правила есть правила. Почему мы должны от них отходить? Такие же ситуации уже были на других стартах, людей меняли местами на пьедестале. То, что Яна Рудковская говорит про юристов, это просто глупо и смешно звучит», — сказал Железняков «СЭ».

Железняков добавил, что сама ситуация не стоит и выеденного яйца.

«Давайте будем объективными, Аня Щербакова, хоть она и является моей ученицей, была на две головы выше Муравьевой по катанию, по эмоциям, по всему. Это было шикарное катание короткой программы. Ситуация обыкновенная, это доказуемая техническая ошибка, в которой не виновата ни Тутберидзе, ни Плющенко, ни Муравьева, ни Щербакова. Судьи недоглядели в один момент. Потом, когда подали протест, я так понимаю, они все пересмотрели и поняли, что произошла техническая ошибка, что по регламенту на один балл они должны оштрафовать. Все по правилам, все честно. Попрошу болельщиков не искать здесь никаких подводных течений и камней», — добавил Железняков.

После дедакшена Софьи Муравьевой (80,87 баллов) за поздний старт второе место перешло к Анне Щербаковой (81,86). Лидирует Камила Валиева (90,38).

Произвольная программа женщин начнется 25 декабря в 18:00 по московскому времени.