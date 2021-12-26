«Ак Барс» поздравил Валиеву с победой на чемпионате России по фигурному катанию
19:09
«Ак Барс» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой на чемпионате России.
«Камила Валиева из Казани заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Поздравляем и гордимся!» — говорится в посте команды в Instagram.
Валиева впервые в карьере стала чемпионкой страны по фигурному катанию. По сумме двух программ она набрала 283,48 балла.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Замкнула тройку Анна Щербакова (239,56).
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю