«Ак Барс» поздравил Валиеву с победой на чемпионате России по фигурному катанию

«Ак Барс» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой на чемпионате России.

«Камила Валиева из Казани заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Поздравляем и гордимся!» — говорится в посте команды в Instagram.

Валиева впервые в карьере стала чемпионкой страны по фигурному катанию. По сумме двух программ она набрала 283,48 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Замкнула тройку Анна Щербакова (239,56).