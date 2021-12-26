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«Ак Барс» поздравил Валиеву с победой на чемпионате России по фигурному катанию

19:09
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«Ак Барс» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой на чемпионате России.

«Камила Валиева из Казани заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Поздравляем и гордимся!» — говорится в посте команды в Instagram.

Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)

Валиева впервые в карьере стала чемпионкой страны по фигурному катанию. По сумме двух программ она набрала 283,48 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Замкнула тройку Анна Щербакова (239,56).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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