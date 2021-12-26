«Алина намного сильнее Туктамышевой». Новый номер Загитовой после перерыва свел с ума фанатов

Фанаты Алины Загитовой оценили ее новый номер, который она представила на гала-вечере чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка выступила под песню «Я» исполнительницы Manizha. В прокате она исполнила одинарные лутц и флип.

«Алина намного сильнее Туктамышевой», — написал один из болельщиков в Instagram.

Последний раз Загитова выступала на официальном старте в финале «Гран-при» в декабре 2019 года.