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«Алина намного сильнее Туктамышевой». Новый номер Загитовой после перерыва свел с ума фанатов

20:08
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фанаты Алины Загитовой оценили ее новый номер, который она представила на гала-вечере чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка выступила под песню «Я» исполнительницы Manizha. В прокате она исполнила одинарные лутц и флип.

«Алина намного сильнее Туктамышевой», — написал один из болельщиков в Instagram.

Последний раз Загитова выступала на официальном старте в финале «Гран-при» в декабре 2019 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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