Основная информация по матчу за звание чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен
- Когда играют и где покажут матч Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
- Где играет Ян Непомнящий с Магнусом Карлсеном?
- Кто такой Ян Непомнящий?
- Кто такой Магнус Карлсен?
- Расписание матча-2021 Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
- По каким правилам пройдет матч Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
- Призовой фонд матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
- Кто фаворит матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: прогноз
Когда играют и где покажут матч Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
С 24 ноября по 16 декабря 2021 года российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет против норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Первоначально их встреча должна была пройти в декабре 2020-го, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча Непомнящий — Карлсен. Видеотрансляция игры будет доступна на сайте chess.com/tv.
Где играет Ян Непомнящий с Магнусом Карлсеном?
В Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо"-2020 победитель турнира претендентов-2020/21 Ян Непомнящий сыграет с 16-кратным чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном. Матч пройдет под эгидой ФИДЕ.
Кто такой Ян Непомнящий?
Ян Непомнящий — 31-летний российский шахматист. Он является чемпионом Европы-2010, двукратным чемпионом России (2010, 2020), двукратным победителем командного ЧМ (2013, 2019).
По итогам сезона-2020/21 гроссмейстер стал победителем турнира претендентов по шахматам, что дало ему право сыграть против Карлсена в матче за звание ЧМ в Дубае.
Текущий рейтинг Непомнящего в ФИДЕ — 2782, самый высокий среди российских шахматистов. Он занимает пятое место в списке лучших игроков мира.
Ян Непомнящий любит играть в Dota и болеет за московский «Спартак». Шахматист принимал участие в телеигре «Что? Где? Когда?».
Статистика партий Яна Непомнящего
|
Вид шахмат
|
Классические
|
Быстрые
|
Блиц
|
Фигуры
|
Белые
|
Черные
|
Белые
|
Черные
|
Белые
|
Черные
|
Победы
|
202
|
117
|
83
|
50
|
166
|
132
|
Ничьи
|
220
|
266
|
62
|
87
|
62
|
104
|
Поражения
|
53
|
82
|
23
|
34
|
23
|
75
Кто такой Магнус Карлсен?
Магнус Карлсен — 30-летний норвежский шахматист и 16-кратный чемпион мира. Звание лучшего игрока в мире он получил в 2013 году, когда оказался сильнее представителя Индии Вишванатана Ананда.
Карлсен является одним из самых молодых гроссмейстеров мира — ему покорилось это достижение в апреле 2004-го в возрасте 13 лет 4 месяцев 27 дней. Норвежец занимает первое место в рейтинге ФИДЕ — 2855 пунктов.
Он становился чемпионом мира по классическим шахматам, в рапиде и в блице.
Карлсен увлекается футболом, теннисом, лыжами и любит комиксы. Гроссмейстер болеет за «Реал».
Статистика партий Магнуса Карлсена
|
Вид шахмат
|
Классические
|
Быстрые
|
Блиц
|
Фигуры
|
Белые
|
Черные
|
Белые
|
Черные
|
Белые
|
Черные
|
Победы
|
219
|
110
|
64
|
45
|
108
|
100
|
Ничьи
|
214
|
309
|
32
|
50
|
61
|
66
|
Поражения
|
38
|
43
|
13
|
14
|
28
|
29
Расписание матча-2021 Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
24 ноября. 19.00 мск. Церемония открытия/техническая встреча
25 ноября. День прессы
26 ноября. 15.30. 1-я партия
27 ноября. 15.30. 2-я партия
28 ноября. 15.30. 3-я партия
29 ноября. Выходной
30 ноября. 15.30. 4-я партия
1 декабря. 15.30. 5-я партия
2 декабря. Выходной
3 декабря. 15.30. 6-я партия
4 декабря. 15.30. 7-я партия
5 декабря. 15.30. 8-я партия
6 декабря. Выходной
7 декабря. 15.30. 9-я партия
8 декабря. 15.30. 10-я партия
9 декабря. Выходной
10 декабря. 15.30. 11-я партия
11 декабря. 15.30. 12-я партия
12 декабря. 15.30. 13-я партия
13 декабря. Выходной
14 декабря. 15.30. 14-я партия
15 декабря. 15.30. Церемония закрытия или тай-брейк
16 декабря. 19.00. Церемония закрытия в случае тай-брейка
По каким правилам пройдет матч Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
Матч Непомнящий — Карлсен будет состоять из 14 партий. Победу одержит участник, который наберет 7,5 очка. На церемонии открытия жеребьевка по цвету определит, кто сыграет в первой партии белыми фигурами.
Контроль времени осуществляется по следующему принципу: 120 минут дается на первые 40 ходов, 60 минут — на следующие 20 ходов и начиная с 61-го до конца партии дается 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.
В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.
Если счет все равно будет оставаться равным, то проводят две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд. При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет будет равным, то осуществляется армагеддон, где в случае ничьей победа засчитывается черным фигурам.
Призовой фонд матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен
Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.
Победитель получит 60% от призового фонда, проигравший — 40%. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55/45.
Перед началом матча участники получат по 200 тысяч евро авансом.
Кто фаворит матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: прогноз
Ян имеет положительный счет с Магнусом в классических партиях. У российского гроссмейстера четыре победы, у норвежца — одна. Еще восемь партий завершились вничью.
Тем не менее фаворитом матча является Карлсен. Букмекеры отдают преимущество норвежцу в игре с Непомнящим.
Коэффициент на победу Карлсена составляет 1,87 — это примерно 53% вероятности успеха. На Непомнящего — 3,10 (32% вероятности победы). Ничейный результат матча котируется на линии — 4,0 (25% успеха).
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