Ответы на самые популярные и часто задаваемые вопросы о предстоящей игре на мировом первенстве.

Когда играют и где покажут матч Ян Непомнящий — Магнус Карлсен

С 24 ноября по 16 декабря 2021 года российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет против норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Первоначально их встреча должна была пройти в декабре 2020-го, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча Непомнящий — Карлсен. Видеотрансляция игры будет доступна на сайте chess.com/tv.

Где играет Ян Непомнящий с Магнусом Карлсеном?

В Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо"-2020 победитель турнира претендентов-2020/21 Ян Непомнящий сыграет с 16-кратным чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном. Матч пройдет под эгидой ФИДЕ.

Кто такой Ян Непомнящий?

Ян Непомнящий — 31-летний российский шахматист. Он является чемпионом Европы-2010, двукратным чемпионом России (2010, 2020), двукратным победителем командного ЧМ (2013, 2019).

По итогам сезона-2020/21 гроссмейстер стал победителем турнира претендентов по шахматам, что дало ему право сыграть против Карлсена в матче за звание ЧМ в Дубае.

Текущий рейтинг Непомнящего в ФИДЕ — 2782, самый высокий среди российских шахматистов. Он занимает пятое место в списке лучших игроков мира.

Ян Непомнящий любит играть в Dota и болеет за московский «Спартак». Шахматист принимал участие в телеигре «Что? Где? Когда?».

Статистика партий Яна Непомнящего

Вид шахмат Классические Быстрые Блиц Фигуры Белые Черные Белые Черные Белые Черные Победы 202 117 83 50 166 132 Ничьи 220 266 62 87 62 104 Поражения 53 82 23 34 23 75

Кто такой Магнус Карлсен?

Магнус Карлсен — 30-летний норвежский шахматист и 16-кратный чемпион мира. Звание лучшего игрока в мире он получил в 2013 году, когда оказался сильнее представителя Индии Вишванатана Ананда.

Карлсен является одним из самых молодых гроссмейстеров мира — ему покорилось это достижение в апреле 2004-го в возрасте 13 лет 4 месяцев 27 дней. Норвежец занимает первое место в рейтинге ФИДЕ — 2855 пунктов.

Он становился чемпионом мира по классическим шахматам, в рапиде и в блице.

Карлсен увлекается футболом, теннисом, лыжами и любит комиксы. Гроссмейстер болеет за «Реал».

Статистика партий Магнуса Карлсена

Вид шахмат Классические Быстрые Блиц Фигуры Белые Черные Белые Черные Белые Черные Победы 219 110 64 45 108 100 Ничьи 214 309 32 50 61 66 Поражения 38 43 13 14 28 29

Расписание матча-2021 Ян Непомнящий — Магнус Карлсен

24 ноября. 19.00 мск. Церемония открытия/техническая встреча

25 ноября. День прессы

26 ноября. 15.30. 1-я партия

27 ноября. 15.30. 2-я партия

28 ноября. 15.30. 3-я партия

29 ноября. Выходной

30 ноября. 15.30. 4-я партия

1 декабря. 15.30. 5-я партия

2 декабря. Выходной

3 декабря. 15.30. 6-я партия

4 декабря. 15.30. 7-я партия

5 декабря. 15.30. 8-я партия

6 декабря. Выходной

7 декабря. 15.30. 9-я партия

8 декабря. 15.30. 10-я партия

9 декабря. Выходной

10 декабря. 15.30. 11-я партия

11 декабря. 15.30. 12-я партия

12 декабря. 15.30. 13-я партия

13 декабря. Выходной

14 декабря. 15.30. 14-я партия

15 декабря. 15.30. Церемония закрытия или тай-брейк

16 декабря. 19.00. Церемония закрытия в случае тай-брейка

По каким правилам пройдет матч Ян Непомнящий — Магнус Карлсен

Матч Непомнящий — Карлсен будет состоять из 14 партий. Победу одержит участник, который наберет 7,5 очка. На церемонии открытия жеребьевка по цвету определит, кто сыграет в первой партии белыми фигурами.

Контроль времени осуществляется по следующему принципу: 120 минут дается на первые 40 ходов, 60 минут — на следующие 20 ходов и начиная с 61-го до конца партии дается 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Если счет все равно будет оставаться равным, то проводят две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд. При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет будет равным, то осуществляется армагеддон, где в случае ничьей победа засчитывается черным фигурам.

Призовой фонд матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

Победитель получит 60% от призового фонда, проигравший — 40%. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55/45.

Перед началом матча участники получат по 200 тысяч евро авансом.

Кто фаворит матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: прогноз

Ян имеет положительный счет с Магнусом в классических партиях. У российского гроссмейстера четыре победы, у норвежца — одна. Еще восемь партий завершились вничью.

Тем не менее фаворитом матча является Карлсен. Букмекеры отдают преимущество норвежцу в игре с Непомнящим.

Коэффициент на победу Карлсена составляет 1,87 — это примерно 53% вероятности успеха. На Непомнящего — 3,10 (32% вероятности победы). Ничейный результат матча котируется на линии — 4,0 (25% успеха).