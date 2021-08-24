Кто такой и чем известен российский гроссмейстер Ян Непомнящий, претендент на шахматную корону

Ян Непомнящий сразится с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира 2021 года.

С 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором россиянин Ян Непомнящий сразится с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии.

Матч будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. Призовой фонд финала составит 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 % суммы призового фонда, проигравший — 40 % (в случае тай-брейка призовой фонд будет разделен в пропорции 55 к 45).

Непомнящий проведет матч против Карлсена в статусе нейтрального спортсмена, на соревнованиях будет отсутствовать символика Российской Федерации — флаг, герб и гимн.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил спортсменам из России выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Биография

Ян Непомнящий родился 14 июля 1990 года в Брянске. Первый успех к шахматисту пришел в возрасте семи лет, когда он выиграл чемпионат области и получил 1-й разряд. Через год Непомнящий стал кандидатом в мастера. Титул гроссмейстера россиянин заслужил в 2007 году.

С пяти лет Непомнящего тренировал Валентин Евдокименко, который позже передал ученика Валерию Зильберштейну. Именно он способствовал прогрессу юного шахматиста. Впоследствии Непомнящий учредит в Брянске турнир памяти Зильберштейна, призовой фонд которого составляет 3 миллиона рублей.

После первых серьезных успехов Ян начал работать с Сергеем Яновским. Он сопровождал перспективного шахматиста на турнирах, а также находил ему спонсоров и других тренеров, среди которых заметное влияние оказал Сергей Шипов.

На протяжении последних лет Непомнящий работает вместе с известным гроссмейстером Владимиром Поткиным, который в 2016 году возглавлял тренерский штаб Сергея Карякина в матче за звание чемпиона мира, завершившийся победой Карлсена на тай-брейке. Теперь у известного теоретика есть шанс взять реванш у норвежца, приведя Непомнящего к шахматной короне.

Помимо шахмат Ян интересуется кибердисциплиной Dota 2, а также игрой «Что? Где? Когда?». Гроссмейстер является фанатом футбольного клуба «Спартак».

Статистика и достижения

Непомнящий не раз выигрывал детские и юношеские чемпионаты России и Европы. Также он выиграл чемпионат мира-2012 в категории до 12 лет.

В 2008 году россиянин победил на турнире Aeroflot Open и получил право принять участие в международном турнире в Дортмунде. 2010 год стал для Непомнящего триумфальным: в марте он победил на чемпионате Европы, а затем в декабре выиграл суперфинал чемпионата России.

В 2013 году Непомнящий стал победителем мирового командного первенства, а также взял 2-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу. В 2015 году во второй раз выиграл Aeroflot Open.

2016 год оказался удачным для Непомнящего. Он победил на турнире в Даньчжоу (Китай) и занял 1-е место на престижном Мемориале Михаила Таля.

Победа над Магнусом Карлсеном в декабре 2017 года на супертурнире в Лондоне ввела Непомнящего в число членов Клуба Михаила Чигорина, объединяющего шахматистов, выигравших хотя бы одну партию у действующего чемпиона мира. На турнире россиянин занял 2-е место, уступив Фабиано Каруане.

Летом 2018 года выиграл Мемориал Гидеона Яфета в Иерусалиме и традиционный супертурнир в Дортмунде, обыграв на пути к победе Владимира Крамника.

В 2019 году гроссмейстер выиграл этапы «Гран-при ФИДЕ» в Москве и Иерусалиме, завоевав путевку в турнир претендентов.

Непомнящий обладает самым высоким рейтингом среди российских шахматистов — 2792. Это четвертый показатель в мире. Среди европейцев он уступает только Карлсену (2847).

Статистика партий Яна Непомнящего:

Вид шахмат Классические Быстрые Блиц Фигуры Белые Черные Белые Черные Белые Черные Победы 202 117 83 50 166 132 Ничьи 220 266 62 87 62 104 Поражения 53 82 23 34 23 75

Сильные стороны и стиль игры

Дерзкий стиль Непомнящего привлекает к нему симпатии любителей шахмат. За доской Ян всегда настроен на максимальный результат. Он обладает очень сбалансированным и глубоким пониманием шахмат, на кураже способен одолеть любого соперника. Многие видят творческое сходство с Александром Морозевичем, одним из самых самобытных шахматистов современности.

По мнению Карлсена, сильными сторонами Непомнящего являются динамическая фантазия и тактическая зоркость, которая позволяет находить скрытые внутренние ресурсы в позиции. При этом норвежец указал психологическую неустойчивость уязвимым местом россиянина.

Ян Непомнящий — один из гроссмейстеров, у которого положительная статистика встреч с Магнусом. Однако шахматист из России не обладает опытом матчевой борьбы в отличие от норвежца, который уже четыре раза сразился за главный шахматный титул.

Почему Непомнящий дошел до матча с Карлсеном

Сразиться за мировую шахматную корону Непомнящему позволила победа на турнире претендентов, который стартовал в марте 2020 года в Екатеринбурге. Из-за коронавируса турнир был прерван после первого круга, когда Непомнящий делил лидерство с французом Вашье-Лагравом, имея в активе 4,5 балла из 7. Перерыв между двумя кругами растянулся до апреля 2021 года. За тур до окончания турнира россиянин обеспечил себе первое место. Помимо шанса сразиться за шахматную корону, победа в Екатеринбурге принесла Непомнящему 107,5 тысячи евро.