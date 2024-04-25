Менеджер Яна Непомнящего объявила о запуске нового комбинированного вида спорта — шахпетанк

Первая отечественная шахматная экосистема myChess и Спортивно-рекреационный клуб «Петанк» создали новый комбинированный вид спорта — шахпетанк. Игра основана на сочетании шахмат и петанка: игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 м по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром.

12 апреля на Форуме «Мы вместе. Спорт» в Гостином дворе состоялся первый товарищеский матч в шахпетанк между основателем myChess, менеджером Яна Непомнящего Зоей Арнацкой и президентом Спортивно-рекреационного клуба «Петанк» Татьяной Голубевой. С 1 мая Спортивно-рекреационный клуб «Петанк» примет шахматистов и любителей для игры в шахпетанк на своих площадках.

«Объединяя шахматы и петанк, мы даем возможность участникам почувствовать напряжение шахматного поединка, фокус на победе и ценность живого общения, объединения, сотворчества — вкус игры и вкус жизни, — сказала «СЭ» Зоя Арнацкая. — Миссия myChess — сделать шахматы максимально массовым видом спорта, сделать вклад в интеллектуальный капитал России и поддержать одаренных игроков.Несмотря на то, что шахматы считаются классическим видом спорта, мы готовы к смелым вызовам и неожиданным коллаборациям».

Помимо шахпетанка, на оффлайн-площадке экосистемы myChess, можно принять участие в матчах по шахбоксу. Это еще один гибридный вид спорта, в котором соперничество по шахматам и боксу проходят в чередующихся раундах.