В ФШР назвали прорывом проведение командного чемпионата азиатских городов в России

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Ткачев поделился мнением о командном чемпионате азиатских городов.

«Напомню, что нам запрещено на территории России организовывать и проводить турниры. И второй запрет — на участие любых команд. Сейчас по сути исторический момент. Настоящий прорыв. Турнир стоит в календаре Международной шахматной федерации (ФИДЕ), и мы эти два запрета преодолели. Именно преодолели», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Командный турнир азиатских городов проходит в Ханты-Мансийске с 20 по 30 апреля.