Россияне выходят на старт первенств мира по рапиду и блицу

В городе Дуррес (Албания) с 25 по 29 апреля пройдут первенства мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. Ожидается, что Россию на турнире представят 30 юных спортсменов.

Среди них будут уже титулованные шахматисты — Роман Шогджиев, Даниил Каминский, Николай Клейменов, Матфей Юрасов, Алиса Генриэтта Юнкер, Анастасия Барабаш, Кристина Завиваева и другие.

Традиционно российские шахматисты завоевывают много медалей на детском первенстве мира по рапиду и блицу. В прошлом году на подобном турнире наши спортсмены выиграли четыре золота, два серебра и две бронзы. Игровые дни: 26-27 апреля (быстрые шахматы, 11 туров) и 28 апреля (блиц, 11 туров).