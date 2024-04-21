Результаты 13-го дня турнира претендентов-2024
В Торонто завершился 13-й игровой день турнира претендентов-2024.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. У обоих шахматистов по восемь очков, они делят первую строчку.
Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина завершили свои партии вничью и не смогут занять первое место.
Турнир претендентов, 20 апреля:
Ян Непомнящий (Россия) — Хикару Накамура (США) — 1/2:1/2.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0:1.
Видит Гуджрати (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1/2:1/2.
Гукеш Доммараджу (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0.
Турнир претенденток, 20 апреля:
Нургюл Салимова (Болгария) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2.
Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2.
Хампи Конеру (Индия) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 1:0.
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.