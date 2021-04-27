Болеет за «Спартак» и играет в «Доту». Что известно о российском гроссмейстере Непомнящем

Осенью победитель турнира претендентов попытается снова обыграть чемпиона мира Магнуса Карлсена.

«Время сказать: «Дубай», — написал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, отметив российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Накануне наш шахматист досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге и осенью сыграет с норвежцем за шахматную корону. В 2016 году победить Карлсена попытался Сергей Карякин из России, но у него не получилось — теперь шанс будет уже у Непомнящего. Но Ян знаменит не только отличной игрой, но и характерными цитатами в интервью и яркими постами в социальных сетях. Рассказываем о претенденте на титул чемпиона мира с помощью его же собственных слов.

Побеждать помогает новый стул

Практически все спортсмены в какой-то степени суеверны — некоторые выполняют ритуалы перед началом соревнований, другие встают на лед или футбольное поле только с определенной ноги. Российский гроссмейстер признался в интервью «Матч ТВ», что поменял стул во время онлайн-турнира — это помогло ему играть лучше. Правда, тут же добавил, что на результат это не повлияло.

— Я не думаю, что зеленый стул как-то повлиял на результат. Это обычный стул. Хочу отметить, что в этом году я поменял свой компьютерный стул из-за того, что мой кот испортил предыдущий. Но во время онлайн-турнира я поменял его и стал играть лучше.

Оценил соперника с помощью виртуальной игры

— Магнус превосходит остальных в стабильности. Помимо того что у него нет явных слабых мест, это его главная сильная сторона. Представьте себе карточку FIFA UT. У него не будет параметров по 99, зато везде по 90, что тоже очень много. А у кого-то один параметр — 99, а другой — 75, — рассказывал Непомнящий еще в прошлом году.

FIFA Ultimate Team — самый популярный режим в игре FIFA, в котором можно собрать свою команду с нуля. У каждого игрока есть своя карточка с оценкой характеристик — по словам Яна, у норвежца Карлсена она была бы не максимальной по всем параметрам, но зато везде на одном высоком уровне.

Профессионально играл в DotA

Несколько лет назад Непомнящий увлекался командной компьютерной игрой DotA (Defense of the Ancients) и даже едва не принял участие в турнире по киберспорту. В какой-то момент Ян настолько увлекся этой игрой, что ему стало трудно совмещать ее с шахматами. Иногда спортсмен проводил за компьютером по 16 часов в день:

— Она называется «Дота». Я грешен тем, что раньше играл в нее очень много, даже помню, что в какой-то момент играл в нее уже на профессиональном уровне, но в последнее время я просто болельщик и любитель, — обмолвился еще семь лет назад в разговоре с Chess-News российский гроссмейстер.

Потерял десять лет из-за звездной болезни

В 12 лет Непомнящий начал выигрывать большое количество турниров — чемпионаты Европы и мира. На этом все и застопорилось — по словам Яна, тогда ему ничего не хотелось, а нужно было расти и прибавлять:

— Тогда не хотелось особо ничем заниматься, думалось, что само все придет. Вот с тех 12 лет я, может быть, мог бы быстрее прибавлять и быстрее выходить на какой-то новый уровень, но пришлось потоптаться на месте лет десять. То есть мне кажется, что шахматный рост проистекал медленнее и более скачкообразно.

Сравнил шахматы и работу шахтером

Многие спорят о том, стоит ли причислять шахматы вообще к спорту, — вроде особых физических нагрузок там нет, никаких прыжков, бега, винтов и стрельбы. Но по ходу турнира спортсмены теряют минимум три килограмма: пять часов в день длится само соревнование, еще три часа нужно к нему готовиться. Так что нагрузки серьезные — правда, больше психологические:

— Шахматы — это не поход в шахту за черным золотом. Вряд ли это можно сравнить с марафоном, но психоэмоциональные нагрузки очень большие, — отмечал Непомнящий.

Жаловался на русский паспорт

Правда, не в том смысле, о котором все подумали, — просто в России очень много крутых шахматистов, так что пробиться на турниры бывает трудно. Сейчас эта проблема ушла:

— С русским паспортом очень тяжело. У нас много топов, и никто не хочет видеть в одном турнире четырех российских шахматистов. Когда я был третьим-четвертым в России по рейтингу, меня не звали на какие-то турниры. Сейчас мне легко и я во все попадаю, а раньше у меня не было даже шанса где-то выступить. Набрать рейтинг не в элитных турнирах очень сложно. Ты должен всегда показывать сверхрезультаты, и хорошо, если ты можешь все время штамповать победы.

Болеет за «Спартак» и поддерживает российских фигуристок

Ян Непомнящий активно ведет свою страничку в Twitter: он поздравляет Магнуса Карлсена с днем рождения, выкладывает расписание своих поединков и комментирует футбольные матчи. Больше всего гроссмейстер болеет за «Спартак» — в социальной сети он часто использует смайлик с клоуном, чтобы описать происходящее в футболе.

Пенальти за попадание мяча в плечо. Наш футбол вернулся! ? #КубокРоссии #ДинамоСпартак — Yan Nepomniachtchi (@lachesisq) February 20, 2021

Но очевидно, что Непомнящий смотрит не только самый популярный вид спорта в мире — как минимум он также следит за фигурным катанием. В марте, опять же в Twitter, Ян поздравил Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с медалями чемпионата мира.

Теперь фигуристки наверняка ждут возможности для ответных поздравлений Яну. Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае. Поединок будет состоять из 14 классических партий, но может закончиться досрочно — если один из участников наберет 7,5 очка.