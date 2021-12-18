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Дворкович будет переизбираться на пост президента ФИДЕ

13:11
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, будет ли принимать участие в выборах главы организации в 2022 году.

«Я твердо намерен баллотироваться. И рад сегодня об этом объявить», — приводит слова президента ТАСС.

49-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.

В 2021 году в матче за шахматную корону россиянин Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену с итоговым счетом 3,5:7,5.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13237701

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021, матч за шахматную корону, новости и обзоры