Дворкович будет переизбираться на пост президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, будет ли принимать участие в выборах главы организации в 2022 году.

«Я твердо намерен баллотироваться. И рад сегодня об этом объявить», — приводит слова президента ТАСС.

49-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.

В 2021 году в матче за шахматную корону россиянин Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену с итоговым счетом 3,5:7,5.