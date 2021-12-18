Дворкович будет переизбираться на пост президента ФИДЕ
13:11
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, будет ли принимать участие в выборах главы организации в 2022 году.
«Я твердо намерен баллотироваться. И рад сегодня об этом объявить», — приводит слова президента ТАСС.
49-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.
В 2021 году в матче за шахматную корону россиянин Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену с итоговым счетом 3,5:7,5.
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