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Сегодня, 16:25

В ЦДШ провели первый Предпасхальный детский турнир

Анатолий Курагин
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В Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника в Москве состоялся первый Предпасхальный детский шахматный турнир на призы ПАО «РосДорБанк». Турнир был организован совместно с Федерацией шахмат России и благотворительным фондом «Национальные ресурсы».

Открыл турнир исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. Во вступительном слове он отметил важность проведения таких мероприятий с точки зрения социализации детей и вовлечения как можно большего числа молодых людей в занятия шахматами. В соревнованиях приняли участие 28 юных спортсменов, в числе которых были воспитанники Сафоновского детского дома-интерната (Смоленская область), Торжокской школы-интерната (Тверская область) и Инклюзивного центра «Радуга» (Суздаль).

Впервые в России в таких турнирах участвуют дети из детских домов с повышенными потребностями (ментальными особенностями) — это команда из Торжка. Ребята долго и упорно готовились под руководством тренера-воспитателя Семена Миронова, сражались на равных с более опытными спортсменами и показали отличные результаты. Каждый участник получил фирменную футболку с символикой турнира. Играли семь туров по швейцарской системе.

В категории «Любители» отличился Адам Алешин, среди «новичков» лучшим стал Дмитрий Степанчев (оба — Москва). Воспитанник Торжокского дома-интерната Руслан Хусаинов удостоен специального приза за лучший результат среди участников старше 10 лет.

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