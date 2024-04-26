Командный чемпионат России по шахматам стартует в Сочи 30 апреля

FONBET Командный чемпионат России по шахматам состоится в Сочи с 30 апреля по 11 мая. Соревнования пройдут в Гранд отеле «Жемчужина».

В программу предстоящего турнира войдут чемпионаты России среди мужских («Премьер-лига») и женских команд, а также всероссийское соревнование среди мужских команд «Высшая лига».

В рамках турнира состоятся первенства страны среди команды юношей и девушек 2010 года рождения и моложе.

Участниками мужских соревнований станут сильнейшие шахматисты России — Александр Грищук, Даниил Дубов, Александр Морозевич, Алексей Дреев, Андрей Есипенко, Максим Матлаков, а также талантливые юниоры Арсений Нестеров, Алексей Гребнев, Рудик Макарян. Кроме того, приглашение получил представитель Армении Габриэль Саргиссян.

В женских турнирах сыграют такие известные гроссмейстеры, как Валентина Гунина, Полина Шувалова, Ольга Баделько, Дарья Войт, Зарина Шафигуллина и Алиса Нур-Мухаметова.

Игры пройдут с 1 по 4 мая, а также с 6 по 10 мая. 5 мая станет для спортсменов выходным днем.