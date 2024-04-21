Поткин заявил, что Непомнящий должен совершить спортивный подвиг для победы в турнире претендентов

Владимир Поткин, тренер российского шахматиста Яна Непомнящего, оценил шансы 33-летнего гроссмейстера на победу в турнире претендентов.

«Этот турнир абсолютно уникальный, за тур до финиша четыре шахматиста имеют шансы на итоговый успех. Для Яна трудный момент — в последнем туре ему надо совершить спортивный подвиг. Ему и Каруане нужна будет только победа, так что в партии будет боевой настрой. И цвет большого значения не имеет. Фабиано пойдет на большую борьбу, будем надеяться, что Ян справится», — цитирует Поткина ТАСС.

Соревнования проходят в Канаде с 3 по 21 апреля. Перед последним туром лидирует Доммараджу Гукеш из Индии, набравший 8,5 очка. На счету Непомнящего 8 очков.