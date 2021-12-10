Песков: «Непомнящий — блестящий шахматист. Но он был слабее»
Песков прокомментировал поражение Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против Карлсена
20:57
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о поражении российского шахматиста Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.
«Непомнящий — блестящий шахматист. Но он был слабее», — цитирует Пескова ТАСС.
В пятницу, 10 декабря, Непомнящий уступил Карлсену в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2013 года.
Встреча проходила в Дубае и закончилась с итоговым счетом 7,5:3,5.
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