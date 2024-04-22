Смагин считает, что Гукеш будет фаворитом матча за шахматную корону

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин поделился мнением победе индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу на турнире претендентов в Торонто.

«Удивила игра Гукеша, которая шла по восходящей. Во втором круге он здорово прибавил, стала ощущаться универсальность совсем юного шахматиста. В последней партии он блестяще разобрался в тонкостях не такой простой позиции и делал ничью с Накамурой с позиции силы. Не только спортивный результат, но и его игра говорит о том, что пришел шахматист большого дарования. Думаю, и в матче с Дин Лижэнем он, однозначно, будет для многих фаворитом», — сказал Смагин «Газете.Ru».

17-летний Гукеш выиграл турнир претендентов, набрав 9 очков, опередив на полбалла россиянина Яна Непомнящего, а также американцев Хикару Накамуру и Фабиано Каруну.

В матче за мировую шахматную корону он сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.