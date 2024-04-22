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Сегодня, 04:11

Непомнящий не смог выиграть турнир претендентов

Сергей Разин
корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Российский шахматист Ян Непомнящий в заключительной партии турнира претендентов-2024 сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной.

Таким образом, россиянин делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой, набрав по 8,5 балла. Победителем турнира претендентов стал Гукеш Доммараджу из Индии, у которого 9 баллов. Он сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Турнир претендентов-2024 проходил в Торонто с 3 по 22 апреля.

Ян&nbsp;Непомнящий. Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Ян Непомнящий
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