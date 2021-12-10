Непомнящий заявил, что проанализирует свои ошибки в матче за звание чемпиона мира

Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал поражение от гроссмейстера Магнусона Карлсена в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира.

«Это важный опыт. Конечно, я планировал, что матч пойдет по другому сценарию, в целом у меня было больше шансов, чем я ожидал. Теперь мне надо проанализировать свое выступление, понять, почему так все произошло. Если бы я знал, что произошло со мной после пятой партии, я бы ответил, сумел что-то сделать, мне надо взять какое-то время и понять, что пошло не так», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Сегодня, 10 декабря, 31-летний Непомнящий проиграл 31-летнему Карлсену в 11-й партии матча за шахматную корону. Итоговый счет стал 7,5 — 3,5 в пользу норвежца, который в четвертый раз защитил титул и остался чемпионом мира.