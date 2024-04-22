Смагин отметил, что Лагно и Горячкина сыграли неубедительно на турнире претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал результат российских шахматисток Александры Горячкиной и Екатерины Лагно на турнире претенденток.

«Результат неприятно удивил, но мне кажется, что девушкам не хватило физики. Когда они проиграли важнейшие партии в начале второго круга, обе сникли, а Горячкина совсем бросила играть. На фоне китаянок Лагно и Горячкина делали много грубых ошибок и плохо выглядели в счетной. Им нужно прибавлять, если они хотят бороться за корону», — цитирует Смагина ТАСС.

Горячкина набрала 7 очков по итогам 14 партий и заняла пятое место на турнире претенденток. Лагно с 6,5 очками стала шестой. Соревнования выиграла китаянка Тань Чжунъи (9 очков), которая в матче за мировую шахматную корону встретится с действующей чемпионкой мира своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь.