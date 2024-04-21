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Сегодня, 19:42

Поткин отметил, что Горячкина и Лагно в будущем смогут побороться за шахматную корону

Алина Савинова
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Тренер женской сборной России Владимир Поткин оценил выступление россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно на турнире претенденток.

Шахматистки набрали по 6,5 очка и потеряли шансы на победу.

«Китаянка Тань Чжуньи на одном дыхании провела турнир. Ключевым моментом для наших девушек была встреча с китаянками, где у Кати были реальные шансы на победу. Но победа в личной встрече придала Тань Чжуньи дополнительный импульс. Саша во встрече с Лэй Тинцзетоже тоже могла спасти партию в трудном эндшпиле, но не справилась. Для наших все решилось в стыковых партиях с китаянками. Но Горячкина и Лагно боролись до конца, не сдавались. У наших девушек большое соперничество с китаянками, и, уверен, в будущем они еще смогут побороться за корону», — приводит ТАСС слова Поткина.

Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 21 апреля в Торонто (Канада). Российские шахматисты выступают на нем в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александра Горячкина
Владимир Поткин
Екатерина Лагно
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